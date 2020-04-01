Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Twitter'dan baş sağlığı paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Korona virüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:20 Kaynak: İHA
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