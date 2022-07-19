Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesine başladı.
Görüşme öncesi Putin ilebasın karşısında kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasında tahıl koridoru görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi. Öte yandan Akar, "Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" demişti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek - Son Dakika