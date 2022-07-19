Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

19.07.2022 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'daki zirve kapsamında bir araya geldi. Görüşme önce Putin ile birlikte basına kısa bir açıklamada bulunan Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.

GÖRÜŞME BAŞLADI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

"BURADAN ALACAĞIMIZ NETİCE TÜM DÜNYAYI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Görüşme öncesi Putin ilebasın karşısında kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasında tahıl koridoru görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi. Öte yandan Akar, "Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" demişti.

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Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, 'Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, 'Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek - Son Dakika
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