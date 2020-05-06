Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı köşe yazısında "darbe çığırtkanlığı yaptığı" gerekçesiyle yazar ve yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ragıp Zarakolu'nun Evrensel Gazetesi'nde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında, idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi.

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, Zarakolu'nun, "Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.

"AÇIKÇA DARBE VE İDAM TEHDİDİ YAPILMIŞTIR"

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğuna" dikkat çekilerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"FAŞİST VE VESAYETÇİ ANLAYIŞ SEBEBİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

"Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunulduğu ve tüm demokratik kazanımların imha edilmesinin hedeflendiği" öne sürülen dilekçede, "Milletimizin iradesini, en büyük siyasal kazanımlarımız olan demokrasimizi ve cumhuriyetimizi açıkça tehdit etmektedir. Bu nedenle bu faşist ve vesayetçi anlayış sebebiyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunlu hale gelmiştir" denildi.

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILARAK CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine "bir gazeteci olarak basın özgürlüğünün koruma alanın dışında kalan siyasi ve ideolojik kaygılar sebebiyle kasıtlı olarak kamu yararına aykırı şekilde" kaleme alındığı belirtilen yazının, hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi için Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkili, Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkililer hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanın'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.