CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek
Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]