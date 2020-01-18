CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN VEFATI DOLAYISIYLA DSP'YE TAZİYE TELEFONU
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
- İstanbul
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