Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

02.05.2022 07:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, vatandaşlarının Ramazan Bayramını kutladı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, vatandaşlarının Ramazan Bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 07:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement