Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

12.05.2021 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullanan Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda salgın musibetinden yıl bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak etkilendiklerini belirtti.

Erdoğan, artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını anımsattı.

Ramazan ayının da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşa destek paketleriyle ellerini uzattıklarını söyledi.

Üretimi, istihdamı, büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı attıklarını, her desteği verdiklerini ancak buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşların olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla esenlikle huzurla kavuşturmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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