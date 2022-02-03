Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

03.02.2022 22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Hazreti Peygamber'in "Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duasının yer aldığı görsele de yer verdi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement