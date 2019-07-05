CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REYHANLI'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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Haber-Kamera Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, 'Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Reyhanlı
'daki patlamaya ilişkin, 'Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir dedi.
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