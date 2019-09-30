Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını tebrik mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda, "İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA