Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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