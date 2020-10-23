Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400" açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400" açıklaması

23.10.2020 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lere test edilip edilmediğine ilişkin; "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lere test edilip edilmediğine ilişkin; "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İSTANBUL KORONA VİRÜS SALGININDA HEMEN HEMEN EN ÖNDE GELEN İLLERİMİZDEN"

İstanbul'da artış gösteren korona virüs vak'aları ile ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu an itibariyle gerçekten İstanbul korona virüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım. ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız bunlara da dikkat edeceğiz" diye konuştu.

"RUSYA'NIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ OLUMSUZ AÇIKLAMALARI YOK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 'Türkiye neden Minsk grubunun başkanlarından biri olmasın' ifadelerini değerlendiren Erdoğan; "Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum. Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi. Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok" dedi.

AMERİKA'NIN S-400 AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı tarafından S-400'lerin test edilmesinin eleştirilmesi sorusu üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, S 400, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'S-400' açıklaması - Son Dakika


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