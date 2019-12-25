Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi" dedi.

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.

Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:

"2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim. Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi. Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam, borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi. Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı."

Uysal, daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, iş adamı Ali Ağaoğlu, sanatçılar Orhan Gencebay ve İbrahim Erkal'a özel tasarımlı saatler hediye ettiğini söyledi.

?


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hilmi Uysal, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
19:26 Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
19:25 Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
19:23 Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı (2) - Son Dakika
19:22 Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:26:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]