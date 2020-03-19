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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:02
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