Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi, istiklal mücadelemizde önemli dönüm noktası olmuştur. Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin ardından kahraman milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir. Nihai zaferden önceki son merhale olan Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki ümitlerini canlandırmış, kahraman ordumuza güç vermiş; millet iradesinin yegane tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır. Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Sakarya, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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