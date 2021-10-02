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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor

02.10.2021 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'ni kabul ettiği toplantıda on binlere insanımızın canına mal olan koronavirüs salgınının seyriyle ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mâl olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"SALGIN, AŞIYLA BİRLİKTE ETKİSİNİ YAVAŞ YAVAŞ KAYBEDİYOR"

"Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor.

"HAYATIN ESKİ RİTMİNE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Eğitimden ticarete, siyasetten diplomasiye kadar hemen her alanda hayatın tekrar eski ritmine döndüğünü görüyoruz. Normalleşmeyle beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar, salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir."

"EKONOMİK ZORLUKLARIN ARTMASIYLA İSLAM DÜŞMANLIĞI DAHA YAYGINLAŞACAK"

"Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar, gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır.

Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir."

"KÜRESEL IRKÇILIK EVRENSEL BİR SORUN"

"Öte yandan kültürel ırkçılık, sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa'daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur.

Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatif alıp meseleyi sahiplenmesi diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan iş birliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu konuyu daha fazla gündemine alarak, çalışmalarını yoğunlaştırmasında büyük fayda görüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona tablosu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor - Son Dakika
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