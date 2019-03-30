Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sandığa Sahip Çıkma Çağrısı
51 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu
'na (YSK) teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, resmi Twitter
hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK'ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:42 Kaynak: AA
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