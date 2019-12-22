Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde/ Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler/ Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez/ Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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