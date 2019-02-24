Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şarkıcı Mabel Matiz'e Başsağlığı
36 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:05 Kaynak: AA
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