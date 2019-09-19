Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.
70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi