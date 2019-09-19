Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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