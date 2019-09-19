Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonasında koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade edip, milli halterciye başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL
Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum