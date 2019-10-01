Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması "Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum" "2023 seçimlerine ciddi bir zaman var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

"Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum"

"2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız"

TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 40+1 barajına ilişkin," Mevcut durumu meclise getiren biziz şuanda mevcut durumu halkımıza onu götüren de biziz, Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize dip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 buçuk aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı. TBMM 'de gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resepsiyonda gazeteciler seçimlerde 40+1 barajına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan," Mevcut durumu meclise getiren bizsiz şuanda mevcut durumu halkımıza onu götüren de biziz, halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize dip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil.muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor medyadan geliyorsa ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlementoda ilgilenen kimdir muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, biz dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusuna ilişkin soruya ise," Bir gece ansızın gelebiliriz, aynı yerdeyiz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
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