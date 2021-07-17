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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum

17.07.2021 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, partisinin kadın ve gençlik teşkilatlarına seslenerek, "Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hanımlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında partisinin kadın ve gençlik teşkilatlarına da önemli mesajlar verdi. Erdoğan, AK Parti gençlik ve kadın kollarından 81 vilayette evleri kapı kapı dolaşmalarını istedi.

"ERZURUM HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİ"

Erzurum'u yeni hizmetlerle buluşturacaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar Erzurum'la yol yürümeye devam edeceğiz. Erzurum hiçbir zaman bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum

"KAPI KAPI DOLAŞMALARINI İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın ve gençlik teşkilatlarına da önemli bir mesaj verdi. Gençlerden ve kadınlardan Türkiye genelinde kapı kapı dolaşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı, "Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü, inlerine girdik mi? Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütleri ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hanımlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum

"2023'E GİDEN SÜREÇTE DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Hala ülkesinin ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi içinde boğulup gitsin. Biz Erzurum'u, Diyarbakır ile Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalyası ve Tekirdağ'ıyla ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, Vatan topraklarının her kuruşuna Eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz çünkü biz bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi neticeyi biz aldık. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşma formülü de yine bizdedir. İşte bunun için sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelsen ne yazar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum

"HEDEFLERE ULAŞMANIN FORMULÜ BİZDEDİR"

Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelse ne yazar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum - Son Dakika


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