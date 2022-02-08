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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

08.02.2022 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri nedeniyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.

"Televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar'da Basın Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, Hakaret, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
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