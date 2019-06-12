Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:25 Kaynak: AA
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