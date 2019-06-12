Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:25 Kaynak: AA
, Tunceli
'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma
uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
Tunceli'de çatışma: 2 askerimiz şehit oldu, 2 yaralımız var
Tunceli'deki çatışma: Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu
Nihal Olçok'tan "Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" diyen Soylu'ya tepki
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama