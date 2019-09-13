Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen vatandaşların ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan vatandaşlar Mehmet Bozyel, İhsan Çelikbilek, Sinan Diğer, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız ve Ahmet Ay'ın ailelerine gönderdiği telgrafta, başsağlığı dileğinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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