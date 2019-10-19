Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk ve şehit Akmeşe'nin ailelerine birer taziye mesajı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Akmeşe, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı
Adıyaman'da polis memurunu şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]