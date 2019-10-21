Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Önek ve Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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