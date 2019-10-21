Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

47 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.


Piyade, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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