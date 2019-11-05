Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Suat Topçu, Mehmet Yaralı ile güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Suat Topçu, Mehmet Yaralı ile güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, İzmir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı ve Van'da silah kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Nusret Gökçe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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