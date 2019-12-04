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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar ile Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Van ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ile Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in ailelerine de gönderdiği mesajında başsağlığı dileğinde bulundu.
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