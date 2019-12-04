Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı ve Pençe-3 Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar ile Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Van ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ile Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in ailelerine de gönderdiği mesajında başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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