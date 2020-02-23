Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve şehit tankçı sözleşmeli erler Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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