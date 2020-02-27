Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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