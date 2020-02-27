Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi. - ANKARA
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