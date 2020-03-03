Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

(İHA)

İdlib, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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