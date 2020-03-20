Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:10 Kaynak: DHA
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