Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

35 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Erkenci Kuş'un Yıldız Oyuncusu Can Yaman, Asker Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]