Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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