Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.