Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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