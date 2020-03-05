Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman ve şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun ile şehit Gümrük Muhafaza Memuru Özgür Kavastan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:22 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman ve şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun ile şehit Gümrük Muhafaza Memuru Özgür Kavastan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda olan şehit düşen Tuncer, Akman ve Coşkun ile Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Kavastan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
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