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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf

22 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit düşen askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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