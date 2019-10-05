Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf
22 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:58 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit düşen askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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