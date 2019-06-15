Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak
'ta görevli bulunduğu 12 Aralık
2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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