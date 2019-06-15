Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Aralık, Şırnak, Güncel
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