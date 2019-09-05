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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Acar, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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