Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Benim faize alerjim var" açıklaması İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek