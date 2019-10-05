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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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