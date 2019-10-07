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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Türk'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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