Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı
36 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Suriye
'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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