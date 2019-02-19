Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

36 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Piyade, Suriye, Güncel
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