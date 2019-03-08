Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Iğdır
'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine bir telgraf göndererek, taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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