Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine bir telgraf göndererek, taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Iğdır, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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