Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akkaya'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Akkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]