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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akkaya'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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