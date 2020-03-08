Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatında rejim güçlerinin saldırısı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesi ile telefonda görüştü. Baba Suat Akman ve anne Gülseren Akman'a taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Öncelikle şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cennetiyle cemaliyle inşallah anne, baba, bütün aileyi cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti ve şehitlerimiz peygamberimize komşu. Böyle bir makama erişti. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Denizli ziyaretinde Akman ailesine de bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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