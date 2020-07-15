Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine telefon - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine telefon

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan'ın ailesini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Çağdaş Arslan'ın ailesine ziyarette bulunuldu. Ziyarette, şehit ailesini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesi ile görüşerek kendilerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan'ın annesi Sibel Arslan ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Erdoğan telefon konuşmasında "Allah inşallah sizleri yavrularınızla cennetinde buluştursun. Onlara zaten müjde verildi. Onlar zaten Rabbimin ayetinde ifade ettiği gibi onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz buyuruyor rabbimiz. Hele hele anneler babalar onlarda yavruları ile beraber haşru cem edecek. Bizlerde dua edelim ki Rabbim bizleri de onlarla beraber sevgili habibinin Liva-ül hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştursun. Bütün aileye bende baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de hazır bulundu.