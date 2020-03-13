Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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