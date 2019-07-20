Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit eşine taziye telefonu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK'lılar tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:07 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
'te terör örgütü PKK
'lılar tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş
'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a Allah'tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ilettiği, şehidin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini söylediği vurgulandı. Açıklamada, Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit düşmeseydi, 30 Ağustos 2019 itibarıyla yarbaylığa terfi edeceği bilgisi de yer aldı.
Erdoğan'ın ayrıca, Tunceli
'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.
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