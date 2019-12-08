Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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